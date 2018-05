Manuel Neuer nærmer sig langsomt VM

Han må dog nøjes med at starte på bænken. Det oplyser Bayerns træner, Jupp Heynckes.

Den tyske målmand Manuel Neuer er skrevet på holdsedlen for sin klub, Bayern München, der lørdag spiller tysk pokalfinale mod Eintracht Frankfurt.

- Han er fysisk i topform, fordi han har brugt så meget tid i træningslokalet og har trænet godt med holdet, men han starter ikke, siger Heynckes ifølge nyhedsbureauet AFP.

Neuer har ikke spillet for Bayern, siden han i september sidste år fik et brud på foden, der tvang ham ud i et langt forløb med genoptræning.

Men nu ser Neuer, der var målmand under Tysklands VM-triumf i 2014, så småt ud til at være spilleklar igen.

Og med den melding kan både han og de mange tyskere, der ser frem til VM i Rusland i juni og juli, skrue håbet op for, at Neuer vil være at finde på det tyske landshold.

Jupp Heynckes er i hvert fald overbevist om, at Neuer nok skal blive klar til VM i Rusland.

- Jeg tror, at nationen kan være rolig med henblik på, at han spiller for Tyskland og bliver klar til VM, siger Jupp Heynckes.

Manuel Neuer er i forvejen en del af den tyske bruttotrup til VM, men fra onsdag i næste uge skal han i en træningslejr bevise, at han fysisk er klar til at vogte målet for Tyskland.