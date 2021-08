Manny Pacquiao overvejer karrieren efter nederlag til cubaner

Et nederlag, der får Pacquiao til at overveje karrieren.

- Jeg har gjort meget for boksning, og boksning har gjort meget for mig. Jeg ser frem til at tilbringe tid med min familie og overveje min fremtid i boksning, siger filippineren ifølge AFP.

Manny Pacquiao var været senator i Filippinerne siden 2016, og han overvejer nu angiveligt at stille op som præsident i landet.

- Der er mange ting, jeg er nødt til at opnå for at hjælpe folk, og det er min mission. Jeg ønsker at være en inspiration for alle filippinske mennesker - både i og uden for ringen, siger Pacquiao uden at bekræfte sit kandidatur til præsidentposten.

Ugas vandt med stemmerne 115-113, 116-112 og 116-112 hos de tre dommere, der belønnede cubaneren for at sætte flere rene slag ind og dominere legenden med sit jab.

Ugas beholder dermed den weltervægtstitel hos forbundet WBA, der var på spil i opgøret. Den tilhørte tidligere Pacquiao, der dog mistede den på grund af sin lange pause fra ringen.

Pacquiao skulle egentligt slet ikke have bokset mod Ugas, men i stedet den 31-årige amerikaner Errol Spence Junior, der er weltervægtsmester hos både IBF og WBC.

Spence trak sig dog så sent som 10. august på grund af en skade, og Ugas sprang i stedet til som modstander til den filippinske veteran, der nu står noteret for 63 sejre, 8 nederlag og 2 uafgjorte i sin professionelle karriere.

Ugas har 27 sejre og 4 nederlag, siden han i 2010 debuterede som professionel.