Manglende spilletid koster Skov og Zanka landsholdspladsen

Mens Christian Eriksen og Mathias Jensen har hver sin skade i bagagen fra EM, er det manglende spilletid, der koster landsholdspladserne for Robert Skov og Mathias "Zanka" Jørgensen.

Skov har været småskadet i Hoffenheims sæsonoptakt. Derfor har silkeborgenseren ikke spillet, men sad senest på bænken i Bundesligaen i weekenden. "Zanka" har ikke været med i truppen til Fenerbahces ligakampe og internationale kampe i denne sæson.

- Vi har to spillere, som ikke har spillet et eneste minut efter EM. Jeg håber for dem begge, at de kommer ind på deres hold og spiller, for de har begge noget at tilbyde.

- Men de er ikke med, fordi de ikke har fået kampminutter, og det er en forudsætning for at kunne spille VM-kvalifikationskampe, siger landstræneren på et pressemøde i Parken.

I stedet for den manglende EM-kvartet er Rasmus Nissen Kristensen, Mohamed Daramy, Philip Billing og Rasmus Falk udtaget. Om de to sidstnævnte siger Hjulmand:

- Billing har vi haft med før, og han er en spiller med et stort potentiale. Han er startet sæsonen med at lave mål for Bournemouth, og han er en lidt anderledes midtbanespiller end så mange andre.

- Falk har været med før og kender principperne på holdet, så jeg skal ikke forklare ham en masse ting. Det er også en fordel i den periode, vi går ind i. Der kan blive brug for ham, når vi skal have åbnet ting, siger Hjulmand.

Danmark spiller tre VM-kvalifikationskampe i perioden 1.-7. september. Først gælder det en hjemmekamp mod Skotland, siden en udekamp i Thorshavn og dernæst en hjemmekamp mod Israel.