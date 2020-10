Manglende dominans mod FCK skuffer AGF-topscorer

Holdet fra Aarhus var ellers for en sjælden gangs skyld favorit mod storklubben fra hovedstaden, der har fået en forfærdelig start på Superligaen med bare fire point i fem kampe.

AGF's topscorer, Patrick Mortensen, var efter sit holds 0-1-nederlag på hjemmebane til konkurrenterne fra FC København skuffet over, at aarhusianerne ikke formåede at dominere mere i kampen.

AGF selv var før kampen ubesejret og lå godt til i toppen.

Derfor havde han håbet, at hjemmeholdet ikke formåede at føre arbejdet fra træningsbanen med til kampen.

- Det er selvfølgelig skuffende, at vi ikke formåede at dominere mere, for det er noget, vi arbejder på til dagligt.

- Men det er ikke sådan, at vi bare skal dominere for at dominere. Vi vil gerne spille fremad og aggressivt med en masse indlæg.

- Vi blev bare ikke farlige nok i kampen, og det ærgrer mig, siger Mortensen, der efter denne runde deler Superligaens topscorerplads med amerikanske Haji Wright fra Sønderjyske med fem mål hver.

Mortensens træner, David Nielsen, var umiddelbart godt tilfreds med mange perioder fra sit hold trods nederlaget, men han mener, at holdet manglede det sidste offensivt.

- Når vi kommer til at pille kampen fra hinanden, så vil vi se, at vi havde rigtig mange perioder, hvor vi gjorde det godt. Især defensivt.

- Det var dog klart, at vi manglede noget offensivt, og at vi stadig mangler at kunne gøre det rigtig godt mod de bedste hold.

- Vi kunne ikke rigtig gøre ondt på FCK, men jeg tror, at det er noget, vi kan finde frem til, mener AGF-træneren.

FCK har indtil videre ellers ikke vist sig som et af rækkens bedste hold, men for Patrick Mortensen var det naturligt, at københavnerne ville vinde på et tidspunkt.

- FCK skulle jo vinde før eller siden, og det var så bare ærgerligt, at det blev i dag.

- Jeg synes dog ikke, at det viste noget om styrkeforholdet. Vi havde vundet de sidste to kampe mod FCK inden i dag. Det kan ikke vurderes ud fra en enkelt kamp, mener Mortensen.

Han er sikker på, at AGF nok skal komme tilbage på sporet allerede i næste runde, når holdet skal en tur til Haderslev.

- Vi er blevet skreget op til det helt store, og det er også helt fair. Vi vil vinde alle kampe, og jeg er sikker på, at vi nok skal slå tilbage næste gang, siger AGF-angriberen.