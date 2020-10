Manglende VAR-tjek frustrerer AaB-cheftræner

I alle tre tilfælde var der tale om mulige offsidekendelser på Vejle-mål, og i to af tilfældene endte oprykkerklubben med at blive noteret for en scoring.

AaB-træner Jacob Friis mener dog ikke, at indsatsen med videodommersystemet var tilstrækkelig.

Kort inde i anden halvleg kom AaB-back Jakob Ahlmann nemlig i et sammenstød med Tobias Mølgaard i Vejle-feltet efter et indlæg.

Her forblev fløjten fra dommer Morten Krogh tavs.

- Det er en vanvittig tackling, hvor Ahlmann er ved at få flækket skinnebenet. Den valgte de ikke at tjekke igennem.

- Der sidder, jeg ved ikke hvor mange mand i den vogn og kigger. Der er 400 kameraer. Jeg synes, at det er ubegribeligt, at man ikke kan hjælpe dommeren, hvis han ikke selv ser det, siger cheftræneren.

Efter sammenstødet faldt Jakob Ahlmann til jorden, hvorefter AaB's lægestab blev kaldt på banen. Dermed mener AaB-træneren, at der var tid til at tjekke situationen igennem i VAR-vognen.

- Ahlmann fik behandling i situationen, så jeg synes, at det er sindssygt, at den ikke blev kigget igennem. Det er fint, at de tjekker VAR, men så skal det også gøres hele vejen igennem. Ellers er det ubrugeligt.

- Vi brugte meget tid på VAR, men det var ikke nok. Det kunne være en afgørende situation, siger Jacob Friis.

Det bliver meldt ud via storskærme på stadion og via grafik på tv-signalet, når VAR-dommerne vælger at gennemse situationer nøje for en mulig forseelse.

Efter nederlaget ligger AaB på en syvendeplads i Superligaen.