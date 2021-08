Manglende Tour-afslutning i Sønderborg ærgrer Mørkøv

Det har Quick-Steps Michael Mørkøv svært ved at forstå.

- Jeg ærgrer mig lidt over, at man ikke har valgt at lave samme afslutning som til Touren næste år. Det havde været oplagt at få en lille smagsprøve på, hvordan sådan en afslutning ville være, sagde han før etapen.

I 2011 blev der afholdt VM på landevej i Danmark. Finalen lå på toppen af Geels Bakke nord for København, og året forinden havde arrangørerne af det danske etapeløb derfor valgt at lægge afslutningen samme sted.

Det er generelt en hjælp for rytterne at have kørt ruten igennem.

- Det gør, at man har en god idé om, hvordan en eventuel spurt skal køres. Det er altid en fordel, lød det fra Michael Mørkøv.

Mads Pedersen endte med at vinde onsdagens etape i overlegen stil. Undervejs lagde han slet ikke mærke til, at han og resten af feltet passerede opløbsstrækningen i næste års Tour de France.

- For at være helt ærlig, så nej. Men mon ikke jeg tager herover, inden vi skal køre Touren næste år, siger Trek-rytteren efter sin triumf.

Danmark er vært for tre etaper i næste års Tour de France.

Foruden 3. etape fra Vejle til Sønderborg på 182 kilometer kører rytterne en enkeltstart på 13 kilometer i København og en 199 kilometer lang etape fra Roskilde til Nyborg.