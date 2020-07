Manglende Haas-fart kommer bag på Kevin Magnussen

Kevin Magnussen havde før lørdagens kvalifikation til Østrigs Formel 1 Grand Prix forventet mere fart af sin Haas-racer, end han fik.

Så efter 16.-pladsen i sæsonens første tidtagning fyldte det ikke meget, at danskeren kun var syv hundrede dele af et sekund fra at køre hurtigere end sin teamkollega Romain Grosjean og dermed komme videre til anden kvalifikationsrunde.