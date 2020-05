Manden ved dåselydknapperne må vente med toiletbesøg

Lydteknikeren kommer på en særdeles vigtig opgave, når der fra torsdag aften blændes op for superligafodbold med tilsat dåselyd i mangel på stemningsskabende tilskuere på tribunerne.

Som udgangspunkt holdes den kunstige lyd så neutral som muligt, men der skal skrues op for volumen ved store chancer og lægges jubelbrøl på, når bolden sendes i mål.

- Der sidder én mand med den eneste opgave at følge med for at sætte lyden i hele kampen.

- Opdraget til lydteknikeren bliver, at man har spist og tisset af, når kampen begynder, for der skal følges med i udviklingen og reageres hurtigt ved en scoring, siger Søren Klæstrup, ledende redaktionschef hos Discovery.

Konceptet med dåselyd er allerede prøvet af på det seneste i forbindelse med bundesligakampe hos Nent, der har også har rettigheder til Superligaen.

Oplevelsen har delt vandene blandt fodboldfans, og derfor var det også til debat hos Discovery, inden man besluttede at kaste sig ud i det for at undgå atmosfæreforladte fodboldkampe på skærmen.

- Det er et interessant dilemma, som vi har debatteret meget, og vi har ikke været afklarede. Men vi synes, det har fungeret fint i Bundesligaen, og vi er blevet mere nysgerrige, så derfor vil vi gerne arbejde videre med det.

- Vi håber selvfølgelig at ramme plet første gang, men ellers evaluerer vi og prøver at blive bedre kamp for kamp. Vi er meget spændt på reaktioner og inputs, siger Søren Klæstrup.

Ambitionen er at tilsætte kunstig lyd til superligakampene, så længe der ikke må komme tilskuere på stadion på grund af coronarestriktioner.

- Dog med det forbehold, at hvis det er hat og briller og ikke fungerer, så gør vi det ikke. Bliver oplevelsen dårlig, er vi ikke stædige omkring det. Det evaluerer vi løbende.

- Men det er ikke bare tænkt som en gimmick til kampen mellem AGF og Randers. Tanken er at tilbyde det, så længe der ikke er tilskuere til kampene, fortæller Klæstrup.

Dåselyden er ikke tilgængelig, hvis man ser superligakampe på flow-tv på Canal 9 eller Eurosport 2, men kun hvis man streamer via Dplay. Her kan man selv vælge, om man ønsker dåselyd eller ej.

- Det er vigtigt for os, at det er et aktivt tilvalg. Vi vil ikke presse noget ned over folk og tage dem som gidsler, fastslår Klæstrup.

Også rettighedshaveren Nent arbejder med planer om at tilsætte kunstig lyd til superligakampene.