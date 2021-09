Manden der fik dansk fodbold i verdenseliten takker af

I slutningen af 1970'erne havde Danmark en række af Europas fineste fodboldspillere - blandt andre Allon Simonsen - men når de kom hjem for at spille i landsholdstrøjen, resulterede det oftest i nederlag og mislykkede kvalifikationer.

Men det fik Sepp Piontek lavet om på, da han fra 1979 og 11 år frem var dansk landstræner.

De sidste mange år har den nu 81-årige Piontek været tilknyttet oldboyslandsholdet som træner og teknisk direktør, men fredag aften sluttede det, da Pionteks tropper mødte oldboysholdet fra Fynslund Boldklub i Jordrup.

Dermed sluttede et langt Piontek-kapitel i dansk fodbold, som tog fart for 42 år siden.

Piontek overtog Danmarks landshold fra Kurt "Nikkelaj" Nielsen, efter at han ovenpå sin egen aktive karriere som hård forsvarsspiller havde været træner for blandt andre Werder Bremen samt Haitis landshold.

Med sin strenge disciplin fik tyskeren dengang sat skik på de store danske profiler, og selv om det ikke blev til en billet til VM-slutrunden i 1982, fik Danmark i kvalifikationen vist sit store potentiale ved at slå de senere verdensmestre fra Italien med 3-1 i Københavns Idrætspark.

I 1983 lykkedes det så at få Danmark med til EM året efter, og her var Danmark blot et misbrugt Preben Elkjær-straffespark fra at kunne nå finalen.

I den periode spillede Danmark besnærende fodbold og henrykkede med store sejre, der gav genlyd i fodboldverdenen. Blandt andet den på grundlovsdag i 1985, hvor Sovjetunionen blev slået 4-2.

Den medvirkede til, at Danmark i 1986 for første gang deltog ved VM. Her blev Danmark pludselig regnet blandt favoritterne til titlen efter 6-1-sejren over Uruguay.

Det endte dog i en maveplasker, da Jesper Olsens tilbagelægning startede nedturen i ottendedelsfinalen, som Spanien vandt 5-1 efter dansk føring.

I årene efter nåede Danmark ikke helt de samme højder, og i 1990 stoppede Piontek så for at blive landstræner for Tyrkiet.

Han vendte dog siden hjem til Danmark, hvor han trænede AaB og Silkeborg.

En blodprop i 1997 fik ham til at stoppe trænerkarrieren på topplan, men fodbolden slap han ikke. Siden 2001 har han været tilknyttet oldboyslandsholdet, men det sluttede altså fredag.

- Jeg har nået den alder, hvor jeg ikke vil udsætte mig selv for en længere køretur sent om aftenen hjem til Blommenslyst, sagde Piontek til TV3 Sport op til afskedskampen.