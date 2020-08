Elina Svitolina er en af de seneste spillere i rækken til at trække sig fra årets US Open på grund af coronasituationen. (Arkivfoto)

Mandefaldet til US Open fortsætter

Elina Svitolina og Kiki Bertens er de to seneste stjerner til at trække sig fra US Open på grundet corona.

To top-10-spillere på tenniskvindernes verdensranglist går nu i verdensetter Ashleigh Bartys fodspor og melder fra til grand slam-turneringen US Open.

Fredag meddeler både ranglistens nummer fem, ukraineren Elina Svitolina, og nummer syv, hollænderen Kiki Bertens, at de ikke kommer til New York i i slutningen af august, hvor turneringen begynder.

- Efter at have overvejet det nøje har jeg besluttet ikke at spille US Open 2020, skriver Svitolina i et opslag på Twitter.

- Jeg forstår og respekterer alle anstrengelserne, der er blevet lagt i at gøre afvikling muligt i et trygt og sikkert miljø, men jeg føler mig stadig ikke komfortabel med at rejse til USA og risikere noget for mig selv og mit hold.

Kollegaen Kiki Bertens meddeler sit afbud på Instagram, hvor hun skriver:

- Situationen omkring covid-19 er stadig bekymrende, og alles sikkerhed og kontrol med dette virus er førsteprioritet.

Som nævnt har verdensetter Ashleigh Barty allerede trukket sig, ligesom den forsvarende mester hos mændene, Rafael Nadal, også har meddelt sit afbud til den kommende grand slam-turnering.

Årets Wimbledon blev aflyst som følge af coronapandemien, mens French Open er planlagt til at blive spillet fra slutningen af september. Turneringen er flyttet fra det normale starttidspunkt i maj.