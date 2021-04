Mand og kvinde skal bære Storbritanniens fane ved OL

Det kan lade sig gøre, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) sidste år ændrede reglen for at skabe større diversitet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Før måtte nationerne give privilegiet til en enkelt person.

Siden 1906 har 26 forskellige atleter båret fanen for Storbritannien ved sommer-OL, men kun tre af dem har været kvinder.

I 1964 blev svømmeren Anita Lonsbrough landets første kvindelige fanebærer i Tokyo, og markeringen i år er blandt andet en hyldest til OL-delegationen det år.

- Det hold sendte nogle vigtige beskeder til eftertiden. Det var et særligt øjeblik for kvinder, og jeg håber på, at holdet ved Tokyo 2020 år kan få et lignende eftermæle, siger Storbritanniens chef de mission ved sommerlegene, Mark England.

Tennisspilleren Andy Murray viftede med fanen ved åbningsceremonien i 2016 i Rio.

Den nu tidligere tennisspiller Caroline Wozniacki bar den danske fane ved OL det år. Her blev hun første danske kvinde, som bar fanen ved et sommer-OL siden 1988, og den tredje i alt.

De olympiske lege i Tokyo skulle oprindeligt være afholdt i sommeren 2020, men blev på grund af coronapandemien skubbet med et år.

Åbningsceremonien finder sted 23. juli, og OL slutter 8. august.