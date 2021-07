Mancini: Jeg håber vi kan underholde folk i 90 minutter mere

Italien har under landstræner Roberto Mancinis ledelse været garant for offensiv og underholdende fodbold.

Søndag gælder det finalen mod England, og Mancini har ikke tænkt sig at ændre på sin taktik eller ønskede spillestil, bare fordi der er et europamesterskab på spil.

- Vi har altid spillet på denne måde. Selv mod Spanien (i semifinalen, red.) ønskede vi at spille sådan, men de var gode til at begrænse os. De holdte bedre fast i bolden, end vi gjorde, siger Mancini på et pressemøde lørdag forud for finalen ifølge Reuters.

- Men vi vil prøve at gøre det, vi har gjort tidligere, og som har bragt os hertil. Det kan vi ikke ændre nu. Jeg håber, holdet igen kan underholde folk i 90 minutter, før de (spillerne, red.) går på ferie.

Under finalen vil mange formentlig holde øje med, hvordan Italiens bundrutinerede forsvarsduo med Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci vil håndtere Englands stjernebesatte offensiv med Harry Kane og Raheem Sterling som de mest fremtrædende.

36-årige Chiellini afslører, at han ikke har tænkt sig at stække Raheem Sterling med fart.

- Hvis jeg prøver at matche ham i en løbeduel, tror jeg ikke, jeg nogensinde vil slå ham. Men i situationer hvor det er mere fysisk, eller der kommer en høj bold fra målmanden, så er jeg nok mere tilbøjelig til at vinde en hovedstødsduel, siger Chiellini.

- Jeg bliver nødt til at prøve at begrænse deres styrker, men det kommer an på, hvem der spiller. Kane og Sterling er forskellige spillere, og de andre angribere, som England har, har alle deres egne kvaliteter.

- Heldigvis er det ikke en individuel sport, men en holdsport. Det er ikke nødvendigvis vigtigt, om Chiellini og Bonucci kan slå Kane og Sterling, men om Italien kan slå England.

Finalen fløjtes i gang søndag aften klokken 21 på Wembley i London.