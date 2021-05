Manchester United vinder og udskyder Citys guldfest

Men sådan gik det ikke. United kom godt nok bagud ude mod Villa, men Ole Gunnar Solskjærs mandskab svarede igen og endte med at vinde 3-1.

Der kan dog ende med kun at gå to dage, før Pep Guardiola og co. kan hæve armene i triumf. Tirsdag aften skal Manchester United nemlig igen i aktion i Premier League mod Leicester. Et United-nederlag her sender guldet til City.

Ti point skiller de to Manchester-klubber efter weekendens kampe.

Det var Bertrand Traoré, der sparkede Aston Villa i front cirka midtvejs i første halvleg med en kraftfuld og præcis afslutning.

Hjemmeholdet tog føringen med ind til pausen, men den holdt ikke længe efter. En håndfuld minutter inde i anden halvleg blev Paul Pogba nedlagt i Villas felt. Det udløste et straffespark, som Bruno Fernandes sikkert udlignede på.

Kun cirka fem minutter efter 1-1-målet blev det også 2-1 til gæsterne. Mason Greenwood fik bolden i feltet med ryggen til mål, vendte sig hurtigt og sparkede den iskoldt i kassen.

Formstærke Edinson Cavani lukkede kampen med få minutter tilbage med sin scoring til 3-1. Det var uruguayanerens ottende mål i de seneste syv kampe på tværs af alle turneringer.