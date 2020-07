Manchester United vinder og holder liv i top-4-kamp

Manchester United vandt på udebane over Crystal Palace og holder trit med Chelsea og Leicester i kampen om Champions League-pladserne i Premier League.

Med 62 point ligger klubben på femtepladsen bag Leicester, der ligeledes har 62 point.

Leicester, som tidligere torsdag vandt 2-0 hjemme over Sheffield United, ligger på fjerdepladsen med en bedre målforskel.

Over begge hold på en tredjeplads ligger Chelsea med 63 point.

Med kun to spillerunder tilbage i denne sæsons Premier League spidser det altså til for de tre hold, der alle går efter at slutte i top-4, som vil udløse billetter til næste sæsons Champions League.

Crystal Palace startede bedst i en åben kamp, men det var gæsterne fra Manchester, der ramte plet først.

Bruno Fernandes fandt Marcus Rashford i feltet, hvorefter den 22-årige englænder snød to Crystal Palace-forsvarsspillere og roligt kunne placere bolden til venstre for Vicente Guaita inde i målet.

Ti minutter inde i anden halvleg fik Crystal Palaces Jordan Ayew prikket bolden i nettet, men marginalerne var på Manchester Uniteds side, da VAR vurderede, at ghaneseren var offside med en lang tånegl.

I stedet lukkede United senere kampen med endnu et mål.

I det 78. minut fik Marcus Rashford kombineret flot med Anthony Martial, der sendte en hård afslutning i nettet og gjorde det til 2-0 til gæsterne.

Selv om begge hold fik chancer mod slutningen af kampen, og dommeren lagde 11 minutter ekstra til kampen, blev det aldrig farligt for gæsterne, der kunne køre 2-0-sejren i hus.

Manchester United gæster Leicester i klubbens sidste kamp i Premier League i denne sæson. Den kamp kan meget vel blive et opgør om en plads i næste sæsons udgave af Champions League.