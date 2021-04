Manchester United udspiller skadesramte Roma i EL-målfest

Ole Gunnar Solskjærs tropper vandt 6-2 hjemme på Old Trafford over AS Roma, og det bliver yderst svært for italienerne at hente den føring, når der er returkamp i Rom torsdag i næste uge.

Roma var ellers foran 2-1 ved pausen, men på det tidspunkt havde gæsterne også ufrivilligt brugt sine tre udskiftninger.

Allerede efter fem minutter måtte Roma-træner Paulo Fonseca udskifte Jordan Veretout, der blev skadet. Og inden første halvleg var ovre, stod også Roma-keeper Pau Lopez og backen Leonardo Spinazzola på skadeslisten.

Der skulle blot gå otte minutter, inden Manchester United fortjent kom i front.

Bruno Fernandes vippede bolden overlegent i mål fra venstrekanten efter fantastisk kombinationsspil mellem Paul Pogba og Edinson Cavani.

Roma kom dog med et hurtigt modsvar. Denne gang var Pogba i skurkens rolle for hjemmeholdet, da han i eget felt tog hånden til hjælp i forsøget på at forhindre et indlæg.

Lorenzo Pellegrini udnyttede sikkert det efterfølgende straffespark og bragte balance på måltavlen.

Efter godt en halv time var Roma på spil igen.

Edin Dzeko blev spillet fri foran United-målet, hvor han lidt klodset fik bolden skovlet over stregen.

I første halvlegs tillægstid var Cavani i to omgange tæt på at udligne for hjemmeholdet, men indskiftede Antonio Mirante snuppede forsøgene.

Efter pausen kom hjemmeholdet blæsende ud fra omklædningsrummet, og efter kun tre minutter gjorde Cavani det på flotteste vis til 2-2 efter assist fra Bruno Fernandes.

Herfra var der dømt skydetelt i Romas felt, og United dominerede spillet.

Cavani gjorde sig på flot vis til dobbelt målscorer efter 64 minutters spil. Han stod på det rigtige sted, da Mirante parerede et skud, men sendte returen lige ud i fødderne af angriberen.

Syv minutter senere blev også Fernandes noteret for sit andet mål, da han scorede sikkert på et tvivlsomt dømt straffespark.

Kort efter kom også Pogba på måltavlen. Franskmanden kom øverst på et indlæg og headede bolden i mål.

Få minutter før tid lukkede Mason Greenwood målfesten for United.