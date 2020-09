Manchester United skuffer i sæsonåbner mod Crystal Palace

Hjemme på et tomt Old Trafford tabte klubben således med 1-3 til Crystal Palace, efter en kamp hvor United slet ikke kunne finde sit spil, og hvor marginalerne heller ikke viste sig at være med hjemmeholdet.

Manchester Uniteds sæsonstart var blevet udskudt en smule på grund af holdets Europa League-kampe i august. Derfor var lørdagens opgør det første i Premier League-sæsonen for United.

Sidste sæsons nummer tre så også rusten ud i kampens indledning.

Det udnyttede Crystal Palace til at bringe sig foran efter mindre end ti minutter. Jeffrey Schlupp sendte en tværbold helt over til Andros Townsend, der nemt kunne sende bolden i mål.

Som kampen skred frem, gik Crystal Palace længere og længere tilbage på banen for at forsvare den tidlige føring.

Cirka midt i anden halvleg fik Jordan Ayew så en mulighed for bringe gæsterne foran med 2-0. Afslutningen blev dog blokeret.

Et kort øjeblik senere blev situationen bragt op af VAR-systemet. Efter gennemsyn vurderede dommer Martin Atkinson, at bolden var blevet blokeret af Victor Lindelöfs hånd, og han dømte straffe.

Ayew tog sig selv af det, men han formåede ikke at omsætte det til mål. Afslutningen blev reddet af David de Gea, der hoppede til højre for sig selv.

Igen kom VAR-systemet dog i spil. Den spanske målmand havde lige nøjagtig bevæget sig for langt foran målstregen, og selv om det kun drejede sig om centimeter, så dømte Atkinson omspark.

Det sparkede Wilfried Zaha, og den tidligere United-spiller svigtede ikke.

Scoringen så ud til at lukke kampen, men få minutter senere dukkede Uniteds nyindkøb Donny van de Beek op i Palace-feltet. Hollænderen, der blev skiftet ind og fik debut i anden halvleg, gjorde det til 1-2.

United formåede dog ikke at lave et comeback, og i stedet gjorde Zaha det til 3-1 med et fremragende mål i det 85. minut.

Dermed endte det med en skuffende sæsonstart for United og sæsonens anden sejr ud af to mulige for Crystal Palace.

Tidligere på lørdagen havde der været godt gang i målscoringen på et par af de andre Premier League-stadioner.

Oprykkerne fra Leeds sikrede sig sæsonens første tre point med en 4-3-sejr over Fulham. Leeds var foran 4-1, men to hurtige Fulham-mål i midten af anden halvleg skabte lidt spænding i opgøret.

Everton fortsatte mod West Bromwich sin gode sæsonstart med en 5-2-sejr, hvor nyindkøbet James Rodríguez blandt andre kom på tavlen. Angriberen Dominic Calvert-Lewin bidrog med et hattrick.