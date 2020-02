Manchester United-legende fra flystyrt er død

Gregg stod på mål for United fra 1957 til 1966 og nåede 247 kampe for klubben. Han blev ikke mindst kendt for at være med på ulykkesflyet, der styrtede ned med Manchester United-truppen i München 6. februar 1958.

23 personer blev dræbt, men dødstallet kunne have været højere, hvis det ikke havde været for blandt andre Gregg, der hjalp medpassagerer ud af det brændende fly.

Otte af Greggs holdkammerater døde i ulykken.

Med Greggs død er Sir Bobby Charlton ifølge Daily Mail den eneste overlevende fra styrtet, der stadig er i live.

Harry Gregg kom til Manchester United fra Doncaster Rovers, hvor han havde spillet fra 1952 til 1957. Han sluttede siden sin karriere med en sæson i Stoke.

Han nåede 25 landskampe for Nordirland fra 1954 til 1963 og var med til VM i 1958.