Manchester United lader Alexis Sánchez gå gratis til Inter

Begge klubber havde allerede bekræftet handlen onsdag, men torsdag blev det omsider helt officielt, at Alexis Sánchez skifter fra engelske Manchester United til italienske Inter.

Inter meddeler, at klubben har tilknyttet den chilenske angriber på en kontrakt frem til sommeren 2023, sådan som det allerede kom frem onsdag.

Alexis Sánchez skifter på en fri transfer, og det betyder, at Manchester United ikke får penge for ham, selv om han ifølge flere britiske medier havde to år tilbage af sin kontrakt.

Årsagen til, at han får lov at gå gratis, skulle være, at Alexis Sánchez har haft en meget høj løn hos Manchester United, og at englænderne godt kunne tænke sig at spare de penge.

Chileneren var ingen succes hos United, efter at han kom til klubben i januar 2018.

Sidste sommer blev han udlejet til Inter, og Christian Eriksens klub vil altså gerne give den transferfrie spiller en kontrakt.

Alexis Sánchez har tidligere blandt andet spillet for Udinese i Italien og FC Barcelona i Spanien.

På Chiles landshold er det blevet til 43 mål i 132 landskampe.