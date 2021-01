Manchester City spreder sig til Bolivia

Bolivar, der hører til i Bolivias bedste fodboldrække, bliver således den ellevte klub, der slutter sig til CFG's netværk.

De øvrige klubber tæller blandt andet spanske Girona, New York FC og Mumbai City FC.

Samarbejdet med Bolivar forbliver dog et decideret partnerskab, frem for at CFG køber en andel i klubben, lige som holdingselskabet har gjort med de øvrige i netværket.

Ferran Soriano, der er administrerende direktør i selskabet, ser frem til samarbejdet med den nye partner, skriver Sky Sports.

- Vores partner i Bolivia vil forstærke vores viden om og netværk i sydamerikansk fodbold.

- Desuden vil Bolivar omvendt kunne udnytte den fodboldekspertise, som vi i CFG besidder, siger han.

Det nye partnerskab kommer i kølvandet på de nye transferregler, der trådte i kraft i forbindelse med brexit.

De nye regler besværliggør og begrænser indkøbsmulighederne for klubber i Englands to bedste rækker.

Derfor er der blevet spekuleret i, hvorvidt det kunne blive mere attraktivt for engelske klubber at danne partnerskaber uden for landets grænser.

Ud over Manchester City, så har ejerne af både Sheffield United og Leicester allerede andele i klubber i andre lande.

Sidstnævntes ejere har blandt andet fuld kontrol over den belgiske klub OH Leuven.