Manchester City pligtsejrer i ly af europæisk udelukkelse

Spillerne i Manchester City viste onsdag aften, at de er i stand til at abstrahere fra den kedelige sag om et bud på de finansielle fairplay-regler, der har kostet klubben en straf på to års udelukkelse fra europæisk fodbold.

På banen var de nemlig suveræne i hjemmekampen mod West Ham, selv om City-sejren lød på forholdsvis beskedne 2-0.

Havde Premier Leagues nummer to været skarpere foran mål, kunne cifrene være blevet lige så overlegne som det reelle spilovertag.

Kampens indledende fase var et langt tilløb til et Manchester City-mål, men det halvtavse hjemmepublikum måtte vente næsten en halv time, før de endelig fik lov til at se en scoring.

Efter et hjørnespark headede midtbaneslideren Rodri bolden i mål ved bageste stolpe.

Efter åbningsscoringen var det fortsat kun spil til et mål, men der skulle gå en halv time mere, før føringen blev fordoblet. Denne gang var det belgieren Kevin De Bruyne, der fik lov til at juble over en scoring.

Dernæst begyndte City-spillerne at spare på kræfterne ved at køre bolden rundt i egne rækker uden at være presset af et modløst West Ham-hold.

Josep Guardiolas spillere får brug for en fyldt energitank på lørdag i topopgøret mod Premier Leagues nummer tre, Leicester. Dernæst venter en hård udekamp mod Real Madrid i Champions League på onsdag.

West Ham ligger fortsat under nedrykningsstregen og har nu spillet seks ligakampe i træk uden sejr.