Manchester City må undvære Phil Foden i op til fire uger

Her gik han blandt andet glip af finalen mellem England og Italien på grund af skaden, og det er usandsynligt, at han kommer på banen igen før til landsholdspausen i september.

Det siger han til Sky Sports.

- Foden er stadig en lille smule øm.

- Det var så ærgerligt at blive skadet lige før EM-finalen. Det var virkelig uheldigt, men jeg arbejder hårdt i fitnesscentret, og forhåbentlig kan jeg komme tilbage så hurtigt som muligt.

- Jeg vil tro, at det kommer til at tage omkring tre-fire uger. Forhåbentligt flyver tiden, så jeg kan komme tilbage på banen.

Fodskaden betyder også, at han må vente lidt endnu med at spille med sin landsholdskollega Jack Grealish, der i sidste uge blev den dyreste engelske spiller nogensinde med sit skifte fra Aston Villa til Manchester City for omkring 875 millioner kroner.

- Jeg er virkelig glad for, at han har skrevet kontrakt her. Forhåbentligt kan jeg snart komme til at spille med ham og nyde min fodbold, siger Foden.

- Han (Grealish) er frygtløs, når han har bolden, og han kan ændre en kamp på egen hånd. Han er en ganske særlig spiller, og han kommer til at blive vigtig for os.

Manchester City åbner i weekenden sæsonen ude mod Tottenham. Herefter følger kampe mod Norwich og Arsenal for de forsvarende mestre.

Holdet kommer i de første kampe i Premier League også til at mangle verdensstjernen Kevin De Bruyne, da belgieren ligesom Foden blev skadet under EM.