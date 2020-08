Nathan Ake har skrevet under på en femårig kontrakt med Manchester City.

Manchester City henter hollandsk stopper i nedrykkerklub

Manchester City har hentet den hollandske forsvarsspiller Nathan Aké.

City skriver på sin hjemmeside, at Nathan Aké kommer til klubben på en kontrakt, der binder ham til klubben frem til sommeren 2025.

Aké hentes i Bournemouth, som rykkede ud af Premier League i den netop overståede sæson.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig. Det er et tophold fuld af verdensklassespillere. Overalt i truppen er der store navne med international baggrund, siger han til Citys hjemmeside.

- Pep (City-manager Josep Guardiola, red.) er en manager, der er beundret i hele verden. Hans meritter taler for sig selv. Den succes, han har haft, er utrolig, og hans måde at spille fodbold på tiltaler mig virkelig.

Ifølge Sky Sports betaler City 41 millioner pund for hollænderen. Det svarer til cirka 340 millioner kroner.

25-årige Nathan Aké skiftede som helt ung fra Feyenoord til Chelseas ungdomsafdeling. Han var på leje i Reading, Watford og Bournemouth, før han skiftede permanent til sidstnævnte.

Nathan Aké er noteret for 11 landskampe for Holland. Han har scoret et enkelt mål.