Manchester City henter Sané-erstatning i Valencia

Manchester City sagde for nylig farvel til Leroy Sané. Nu har den engelske fodboldklub så hentet en ny kantspiller til klubben som erstatning.

Ferran Torres er blevet købt i Valencia. Den 20-årige spanier er blevet udstyret med en femårig kontrakt.

Det skriver City på sin hjemmeside.

Ifølge BBC Sport betaler City 23 millioner euro - lidt over 170 millioner kroner - for Torres.

- Jeg er så glad over at komme til City, siger spanieren på sin nye arbejdsgivers hjemmeside.

- Enhver spiller vil være en del af angribende hold, og Manchester City er et af de mest angribende i verden.

Ferran Torres fik sin debut på Valencias førstehold i 2017. I den netop overståede sæson scorede han seks mål og lavede otte assister i 44 kampe.

I alt nåede han at spille 97 kampe og score ni mål for Valencia. I 2018/19-sæsonen var Torres med til at vinde den spanske pokalturnering.

- Han er ung og stadig under udvikling, men hans tekniske kvaliteter er lige præcis det, vi leder efter i en kantspiller, siger fodbolddirektør i Manchester City Txiki Begiristain på klubbens hjemmeside.

- Han er hurtig, direkte, kan skabe rum med en enkelt bevægelse og er i stand til at skabe kampafgørende øjeblikke. Jeg føler, at det her er det perfekte sted for ham til at udvikle sig, og under Pep (Josep Guardiola, City-manager, red.) kan han tage sit spil til det næste niveau.

Mens Torres endnu ikke har fået debut på det spanske A-landshold, så har han en lang række optrædener på diverse ungdomslandshold på cv'et. I 2017 var han med til at vinde U17-EM - to år senere blev det så til en sejr ved U19-EM.