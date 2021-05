Manchester City fejrer mesterskabet med sejr i målfest

På papiret lignede det en overkommelig opgave for Pep Guardiolas mandskab, men City måtte på hårdt arbejde for at slå Newcastle med 4-3.

Spanske Ferran Torres blev den helt store helt for City med et hattrick.

Det var Manchester Citys første kamp, efter at mesterskabet blev sikret tirsdag, da Manchester United tabte til Leicester. Af samme grund blev Raheem Sterling og co. klappet ind på banen af Newcastle, som traditionen dikterer det i den engelske liga.

Efter 25 minutter kunne hjemmeholdet dog klappe af helt andre årsager. Her blev det nemlig - nærmest ud af ingenting - 1-0, da svenske Emil Krafth headede Newcastle i front.

Men det fik gæsterne lavet om på kort før pausen. Først udlignede João Cancelo, og lidt efter sendte Ferran Torres City på 2-1 med en genialitet. Spanieren prikkede på akrobatisk vis bolden ind med hælen, hængende i luften med ryggen til mål.

Det knækkede dog ikke Newcastle, der dybt inde i tillægstiden fik tildelt et straffe, som Joelinton sendte i mål til pausestillingen 2-2.

Scoringen lod til at give Newcastle blod på tanden, for hjemmeholdet kom godt ud fra pausen. Efter cirka et kvarter blev det da også 3-2. Igen blev der dømt straffespark.

Scott Carson, der havde fået chancen i Citys mål og spillede sin første Premier League-kamp i ti år, stod i første omgang i vejen for Joe Willocks forsøg. Heldigvis for Willock røg bolden ud i feltet igen, så han kunne sparke den i mål.

Men ligesom i første halvleg kunne Newcastle ikke glæde sig over at være foran ret længe. Faktisk kun i to minutter. Så kort tid gik der mellem 3-2-målet og Ferran Torres' udligning.

To minutter efter udligningen fuldendte spanieren sit hattrick. Torres stod det rigtige sted, da et langskud fra João Cancelo ramte stolpen og røg ud i feltet, hvor Torres kunne flugte bolden ind til slutresultatet 4-3.

Hverken Manchester City eller Newcastle har specielt meget at spille for i de sidste runder. City er som bekendt allerede blevet kåret som mestre, og Newcastle er sikker på ikke at rykke ned.

Fredagens sejr sender City op på 83 point, mens Newcastle har 39 på 16.-pladsen.