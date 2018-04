Manchester City cruiser videre i jagt på pointrekord

Den lyder på 95 point og blev sat af Chelsea i sæsonen 2004/05, og søndag kom City et skridt nærmere ved at slå Swansea sikkert 5-0.

Manchester City har allerede sikret sig det engelske mesterskab, men klubben har sat et nyt mål om at slå pointrekorden i Premier League.

Med søndagens sejr kom City op på 90 point for 34 kampe. Dermed har Josep Guardiolas tropper fire kampe til at snuppe Chelseas rekord.

I bunden kæmper Swansea for at undgå nedrykning. Waliserne har fire point ned til Southampton og Stoke under stregen.

Der var aldrig tvivl om udfaldet i kampen mellem City og Swansea. Kursen mod en sikker sejr blev lagt i det 12. minut, da David Silva smækkede bolden i mål efter at have lagt den til rette for sig selv.

Raheem Sterling afsluttede fire minutter senere et karakteristisk City-angreb, hvor bolden blev serveret fladt for den lynhurtige offensivspiller.

Det stod 2-0 ved pausen, men belgieren Kevin De Bruyne øgede føringen yderligere i det 54. minut, da han hamrede flot til kuglen et godt stykke udefra.

Et brændt straffespark af angriberen Gabriel Jesus blev fulgt op af Bernardo Silva, før Jesus til sidst fik lov at sætte punktum til 5-0 med en tydeligt forløsende scoring.

Den massive City-dominans førte altså til en nedsabling, som en stor del af fansene på stadion fejrede ved at løbe på banen, så flere spillere måtte have hjælp af sikkerhedsvagter til at komme ud i omklædningsrummet.

Citys næste opgave er udekampen mod West Ham 29. april.