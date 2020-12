Manchester City cruiser sig til pligtsejr mod Newcastle

Newcastle var sjældne gæster i Citys felt, mens Pep Guardiolas boldfaste spillere sendte gæsterne på masser af løbeture for at holde kæderne tætte.

Manchester Citys flamboyante offensiv gik aldrig op i højeste gear, da Newcastle lagde vejen forbi, men det var stadig rigeligt til at tage en sikker 2-0-sejr for favoritterne.

Sejren betyder, at Manchester City nu er fem point efter mestrene fra Liverpool, som topper Premier League-tabellen.

Newcastle var mødt op på Etihad Stadium i Manchester uden nogen intention om at skabe en voldsomt seværdig kamp.

Kunne man slippe hjem med et point, ville det være en drøm. Kunne man nøjes med et lille nederlag, var det også ganske fint. Og sådan blev det.

Allerede efter en kvarters tid blev Raheem Sterling spillet fri i feltet, og efter et par fikse træk kunne han lægge bolden på tværs til en fri Ilkay Gündogan tæt under mål.

Herfra satte tyskeren let foden på bolden og gjorde det til 1-0.

City fortsatte med at dominere opgøret. Det var billedet gennem samtlige 90 minutter uden undtagelse.

Derfor var der heller ingen tvivl om, at det var kampens afgørelse, der faldt, da spanske Ferran Torres fordoblede føringen ti minutter efter pausen.

Igen var det på en afslutning med indersiden tæt under mål, som var sværere at brænde end at score på.

Newcastle kom aldrig i nærheden af at true City, som ved et par lejligheder var tæt på at udbygge føringen.

Det skete dog ikke. I silende regn trillede Manchester City sejren hjem, og Newcastle kunne rejse hjem med æren i behold.

Sheffield Uniteds elendighed i bunden af rækken fortsatte hjemme mod Everton, som vandt 1-0 på et mål af islændingen Gylfi Sigurdsson ti minutter før tid.

Mens Everton rykkede op på andenpladsen i Premier League, er Sheffield United isoleret i bunden med blot to point og ikke en eneste sejr i 15 forsøg.