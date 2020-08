Manchester City-boss stempler sæsonen: Det er ikke godt nok

Manchester City gjorde det bedre end langt de fleste fodboldklubber i sidste sæson, men det var ikke godt nok.

Sådan lyder det fra klubbens bestyrelsesformand Khaldoon Al Mubarak.

City vandt den engelske Liga Cup, blev toer i Premier League efter suveræne Liverpool og nåede frem til kvartfinalerne i Champions League, hvor holdet tabte til franske Lyon.

- Når jeg ser tilbage, er resultaterne så tilfredsstillende? Svaret er, at det er de ikke, for vi forsøger altid at få så stor succes i alle turneringer som muligt.

- Andenpladser er ikke, hvad vi er ude efter, men det gør os bare endnu mere sultne, siger Khaldoon Al Mubarak til klubbens hjemmeside.

I Champions League var ambitionen at vinde turneringen for første gang i klubbens historie.

City kvalificerede sig til finalestævnet Final 8 i Lissabon, men trods en på papiret overkommelig lodtrækning så tabte holdet med 1-3 til Lyon.

- I Champions League var vores målsætning at vinde turneringen, så når man ser på hele oplevelsen i denne sæson, så efterlader den os med noget skuffelse, selv om der også er noget positivt at bygge videre på, siger formanden.

I sommerpausen har klubben mistet spillere som David Silva, Leroy Sane og reservemålmand Claudio Bravo.

Men indkøbene af den hollandske forsvarer Nathan Aké i Bournemouth og kantspilleren Ferran Torres, peger i den rigtige retning, mener Khaldoon Al Mubarak.

- Vi kigger ikke kun et år frem. Vi ser på det hele over tre, fem og ti år frem, og vi ser på, hvilke ændringer eller forbedringer vi skal lave i truppen. Så foretager vi dem på en fornuftig og pragmatisk måde, men vi gør, hvad der kræves, siger han.

Her peger formanden på de to nyindkøb Aké og Torres som to gode eksempler.

- Vi kendte spillerne godt. De var vores mål, og da muligheden opstod, så handlede vi hurtigt og effektivt, siger han.