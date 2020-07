Manchester City kan juble over, at CAS har ophævet klubbens udelukkelse fra europæiske turneringer i de næste to sæsoner. (Arkivfoto)

Manchester City: Ophævelse er en validering af klubben

Der lød et lettelsens suk i Manchester City mandag.

Her fik klubben af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) ophævet den udelukkelse på to år fra europæiske turneringer, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i februar idømte City for brud på Financial Fair Play-reglerne (FFP).

I en udtalelse fra klubben efter mandagens dom takker klubben blandt andet for CAS' håndtering af sagen.

- Mens Manchester City og dens juridiske rådgivere endnu ikke har kigget hele dommen fra CAS igennem, ser klubben implikationerne af dagens dom som en validering af klubbens udgangspunkt og de beviser, den har fremlagt.

- Klubben vil gerne takke paneldeltagerne for deres omhu og den retmæssige proces, de har administreret, lyder det på klubbens hjemmeside.

Ud over ikke længere at være udelukket fra europæiske turneringer, får City nedsat den bøde, Uefa gav klubben, fra 30 til 10 millioner euro.

Mens CAS ikke finder, at City har forsøgt at omgå reglerne i forbindelse med de omstridte pengetilførsler, så er klubben af sportsdomstolen dømt for ikke at samarbejde med Uefas finansielle organ (CFCB) i sagen.