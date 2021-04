Manager: Ishockeykvinder er tæt på chok efter VM-aflysning

Det danske kvindelandshold i ishockey er skuffet og næsten i chok efter meldingen om, at A-VM bliver aflyst for andet år i træk.

- Alle var mentalt forberedt til en hård periode i "boblen" op til VM og havde virkelig sat sig op til en måned, hvor de kun skulle tænke på ishockey.

- Der er ikke noget at sige til, at alle i landsholdslejren er dybt skuffede og næsten i en tilstand af chok lige nu, siger han.

Det er andet år i træk, at coronapandemien sætter en stopper for turneringen, som er første gang, de danske ishockeykvinder er med ved A-VM.

De danske kvinder mødtes 16. april i København for at forberede sig til turneringen, og her har de isoleret sig for at mindske smitterisikoen.

Torsdag skulle de være rejst til Canada, hvor VM skulle have været afholdt i byerne Halifax og Truro fra 6. til 16. maj.

- Kvindelandsholdet havde forberedt sig grundigt til VM og spillet op med flere af verdens bedste nationer i løbet af den her sæson.

- Vi føler virkelig med spillerne og staben og er virkelig kede af situationen på deres vegne, siger Kim Pedersen.

I starten af april vandt danskerne en testkamp mod verdensranglistens nummer syv, Tjekkiet, der blev slået med 3-0 i Rødovre efter en fornem indsats.

Det Internationale Ishockeyforbund arbejder i øjeblikket sammen med Det Canadiske Ishockeyforbund på at finde nye datoer til VM, som de håber kan blive afviklet i løbet af sommeren.