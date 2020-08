Malmös sejrsstime slutter trods danske fuldtræffere

Jon Dahl Tomassons lange sejrsstime med Malmö FF er ovre.

Den danske cheftræner og hans spillere måtte således forlade søndagens udekamp mod Mjällby AIF med et enkelt point efter at have spillet 2-2.

Det er første gang i ni ligakampe, at de svenske guldfavoritter sætter point til. I mellemtiden har den skånske klub dog også tabt pokalfinalen.