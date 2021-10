Malmös danske anfører erkender klasseforskel

- Man ser virkelig forskellen på verdens bedste og os i Allsvenskan, som tror, at vi er gode fodboldspillere, siger han til C More ifølge den svenske avis Kvällsposten.

Inden opgøret i London havde Malmö talt om vigtigheden af at undgå en gentagelse af holdets forrige opgør på udebane mod Zenit, som kom foran efter ni minutter og endte med at vinde 4-0.

Men onsdagens kamp forløb på eksakt samme vis. I det niende minut bragte Chelseas danske midterforsvarer, Andreas Christensen, holdet foran.

- Først og fremmest synes jeg, at de gør os rigtig dårlige. Skal vi følge med, må alle præstere på højeste niveau, siger Anders Christiansen.

Han fik et gult kort i det 53. minut, og fem minutter senere valgte Malmös træner, Jon Dahl Tomasson, at udskifte danskeren. På det tidspunkt var slaget tabt, da Chelsea havde scoret fire gange.

- Det er klart, at det er frustrerende. Vi bryder os ikke om at tabe igen, men må erkende, at på det her niveau kræves der lidt mere erfaring og kvalitet, hvis vi skal tage point med hjem, siger Christiansen.

- Selvfølgelig stressede det os, at vi ikke formåede at være i boldbesiddelse særlig længe. Alle, som har spillet, ved, at hvis du presses til at bruge en masse energi på at forsvare, så er der kun begrænset med energi til at angribe, siger han.

Chelseas manager, Thomas Tuchel, er yderst tilfreds med sit hold.

- Vi spillede med stor intensitet og vandt en masse bolde. Vi forlangte tre point og fortjente det, fordi vi spillede en glimrende kamp. Vi er meget tilfredse, siger tyskeren til BT Sport.

Hans kollega på Malmös bænk, Jon Dahl Tomasson, mener, at topmandskaber som Chelsea er rykket op på et endnu højere niveau end tidligere.

- Det går hurtigt på det her niveau. De seneste år er forskellen mellem de største klubber og resten af verdens klubber blevet større, siger Tomasson til Telia ifølge uefa.com.