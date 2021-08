Malmö kvalificerer sig til CL-gruppespil trods tidligt chok

Jon Dahl Tomasson og Malmö FF kan godt begynde at vænne sig til Champions League-hymnen.

Efter en pragtpræstation i første opgør mod Ludogorets, hvor det svenske hold hjemme vandt 2-0, blev det en anderledes svær opgave i det bulgarske, hvor det endte 2-1 til hjemmeholdet.

Momentum bølgede i høj grad frem og tilbage i begyndelsen af kampen, hvor Malmö egentlig så ud til at starte bedst med det meste af boldbesiddelsen.

Men et hjørnespark til Ludogorets fik pludselig kampbilledet til at skifte, da holdets anfører, Anton Nedyalkov, først mistimede et hovedstød, men efterfølgende flugtede en løs bold i feltet ind nær den forreste stolpe.

Seks minutter senere troede Malmö-spillerne for en kort stund, at de havde udlignet den tidlige føring, efter at Søren Rieks fra venstre side af feltet krøllede bolden over i modsatte målhjørne.

Målet blev dog underkendt, idet Anders Christiansen, der befandt sig i oplæggerens rolle, blev dømt offside efter et langvarigt VAR-tjek.

Gæsterne havde mere held med sig i slutminutterne af første halvleg, da serbiske Veljko Birmancevic udnyttede et frispark et stykke uden for feltet.

Ludogorets-målmand Kristijan Kahlina var langt fra uden chance, men en svag hånd på bolden var ikke nok til at forhindre en udligning.

Anderledes ensidig var anden halvleg, hvor hjemmeholdet ikke overraskende kom stormende ud, hvilket gav pote efter 60 minutters spil.

Her kunne den tidligere FC København-spiller Pieros Sotiriou køligt lægge bolden i nettet på et straffespark, der blev dømt lang tid efter forseelsen. Igen spillede VAR en afgørende rolle, idet den fangede en ulovlig hånd på bolden efter et hjørnespark.

Ludogorets forsøgte at fastholde et højt tryk efter føringsmålet. Men Malmö tog brodden af presset med en fornuftig omgang med bolden, og derfor kunne det svenske hold altså smide hænderne i vejret ved slutfløjt.

Det er tredje gang, at holdet kvalificerer sig til gruppespillet i den fineste klubturnering.

Der blev også spillet to andre kampe i Champions League-kvalifikationen tirsdag aften.

FC Midtjyllands banemænd, hollandske PSV Eindhoven, tabte samlet 1-2 til Benfica, mens schweiziske Young Boys samlet vandt 6-4 over ungarske Ferencvaros.