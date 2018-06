Malmö FF henter dansk midtbaneprofil tilbage

- Han havde stor succes, da han senest var her, hvor han tilførte meget på den centrale midtbane både offensivt og defensivt. Især i det offensive spil, hvor han bidrog med både assists og mål.

- Han formår at løse svære knuder op, siger Malmö FF's sportschef, Daniel Andersson.

Anders Christiansen forlod klubben i januar, efter at have været med til at vinde mesterskabet for andet år træk.

Han blev kåret til "årets mest værdifulde spiller" i den svenske liga, og den belgiske klub Gent stod klar med en kontrakt gældende til sommeren 2021.

Så langt blev Christiansens ophold i klubben dog langt fra, for det kneb med spilletiden i foråret.

- Vi har haft kontakt hele tiden. Han havde det virkelig godt i Malmø og kommer hjem for at komme i gang igen sammen med holdet, siger Daniel Andersson.

- Vi håber på at beholde ham gennem længere tid, men vi ved, at dygtige spillere som Anders påkalder sig interesse.

Anders Christiansens karriere begyndte i Lyngby og fortsatte i FC Nordsjælland, inden han i 2015 rejste til Chievo i Italien.

Her var der langt mellem kampene i Serie A, og Malmö FF slog til i vinteren 2016 og hentede midtbanespilleren til Skåne.

- Jeg har de samme ambitioner, som da jeg kom for to et halvt år siden: Vinde kampe, vinde titler og spille god fodbold.

- Jeg vil blive så god en fodboldspiller som muligt, og kommer der tilbud, er det noget, man skal overveje til den tid. Men jeg bliver her gerne længe, siger Anders Christiansen.

Den 27-årige dansker påbegynder træningen i Malmö FF på mandag, men kan efter transferreglerne ikke spille kampe før 15. juli.