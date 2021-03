Malaysier slår Viktor Axelsen i All England-finalen

Badmintonstjernen Viktor Axelsen formåede ikke at forsvare sidste års turneringssejr i All England.

Axelsens fem år yngre finalemodstander havde ikke afgivet et eneste sæt på vej mod søndagens opgør, og det var tydeligt, at Lee Zii Jia spillede med en helt anden selvtillid, end sidst de to spillere mødtes.

Det var tilbage i januar, hvor Axelsen slog malaysieren ved sæsonfinalen i Bangkok med 21-15, 21-4.

Lee Zii Jia leverede som altid godt netspil og samtidig var der snert over malaysierens spil, når muligheden for et smash bød sig.

Axelsen var bagud 16-19 i første sæt, men fik kæmpet sig op på 19-19, og de to spillere fulgtes ad frem til 29-29.

Da der kun spilles til 30, blev den næste bold afgørende. Axelsen stod i medvindssiden og kom til at give bolden lidt for meget fart, så den røg ud over baglinjen, hvilket betød, at første sæt gik til Zii Jia.

Danskeren kom foran med 14-11 i andet sæt, men Axelsen kom alligevel til at slide hårdt for at få udlignet til 1-1 i sæt.

Den 22-årige malaysier rejste sig og vandt de næste syv bolde og bragte sig på 18-14. På det tidspunkt så det for alvor svært ud for den forsvarende mester, men Axelsen gravede dybt, vandt fem bolde i træk og kom foran med 19-18.

På sin anden sætbold lykkedes det danskeren at få afgjort andet sæt, der endte 22-20.

Lee Zii Jia var skarp i begyndelsen af tredje og afgørende sæt, hvor malaysieren startede på den "gode" side med en smule modvind.

Ved sidebyttet midt i tredje sæt var Lee Zii Jia foran med 11-5, så der var en del at indhente, hvis en tydelig træt Axelsen skulle bringe spænding tilbage i opgøret.

Der var ikke meget tilbage hos den forsvarende mester. Malaysieren vandt syv dueller i træk og kom foran 19-7, inden han kort efter sikrede sig karrierens største titel.