Maja Jager mangler blot OL-medalje: Vil være ubeskriveligt

Med andre ord kan hun gøre sin medaljesamling komplet i de største konkurrencer, hvis hun lykkes med at få en medalje med hjem fra OL i Tokyo, hvor hun allerede skal i aktion natten til fredag klokken 2 dansk tid.

- Det vil være super dejligt. Jeg vil ikke sige, at der skal en OL-medalje til for at fuldende min karriere, men skulle det lykkes, vil det være helt vildt og ubeskriveligt, siger Maja Jager på et pressemøde i den japanske hovedstad torsdag.

Hun har dog svært ved at vurdere sine chancer for en topplacering, da hun stort set ikke har dystet mod de stærke asiatere, siden coronapandemien brød ud i begyndelsen af 2020.

- Det er svært at sige, da ingen har set de asiatiske lande i to år. Især i bueskydning hvor få pile afgør, om det går den ene eller anden vej. Men jeg føler mig godt skydende og er blevet bedre og bedre i turneringerne, så jeg glæder mig til at skyde mod de bedste.

Hun var blandt de første danskere til at score adgangsbillet til Tokyo, og hun har dermed kunnet forberede sig i to år.

- Det har betydet, at jeg prøvede at toppe allerede frem mod sommeren 2020, og så har jeg været i opbygningsperiode en gang til i år.

- På den måde kunne jeg lære af året forinden og havde muligheden for at justere udstyr, blandt andet trækstyrken på buen. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi fik et ekstra år, fortæller den 29-årige Jager.

Sammen med roeren Sverri Nielsen er hun første dansker i aktion ved OL natten til fredag dansk tid, og det passer Jager godt, da det øger den danske opmærksomhed mod bueskydning.

- Det er meget rart for en mindre sportsgren, der normalt ikke får så meget opmærksomhed. Det giver en anden mulighed for at promovere sporten, så det er kun dejligt.

Jager indleder med en rangeringsrunde fredag, hvorefter alle deltagere i kvindernes recurve-disciplin skal i aktion i den første egentlige runde på tirsdag. Næste fredag skydes der om medaljer.