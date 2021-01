Bo Svensson (til venstre) spillede for Mainz 05 fra 2007 til 2014. Nu får han ansvaret for førsteholdet.

Mainz ansætter Bo Svensson som cheftræner

Den tidligere fodboldspiller Bo Svensson er blevet ansat som cheftræner for Mainz 05.

Det oplyser bundesligaklubben på sin hjemmeside.

41-årige Svensson spillede i Mainz fra 2007 til karrierestoppet i 2014 og var en stor profil i klubben.

Efter at have afsluttet karrieren fortsatte han i Mainz i forskellige roller og var blandt andet træner for flere af klubbens ungdomshold.

Nu får han ansvaret for førsteholdet.

- Bo har alle de kvaliteter, der skal til for at være træner her, siger Christian Heidel, der er sportslig ansvarlig i Mainz.

- Han har lært om trænergerningen fra vores juniorafdeling og som aktiv, og han har lært fra Jürgen Klopp og Thomas Tuchel. Han ved, hvordan fodbold skal spilles her.

- Vi er overbeviste om, at han har den nødvendige personlighed og gennemslagskraft, lyder det fra Heidel.

Siden sommeren 2019 har den tidligere forsvarsspiller stået i spidsen for det østrigske hold FC Liefering, der spiller i den næstbedste række.

Holdet, der i en årrække har været rugekasse for Red Bull Salzburg, blev nummer tre i den forgangne sæson og ligger aktuelt nummer to i rækken.

Bo Svensson bliver den anden danske cheftræner i Mainz inden for de seneste seks år. I sæsonen 2014/15 var Kasper Hjulmand ansat. Den nuværende landstræner nåede at stå i spidsen for Mainz i 24 kampe, før han blev fyret.

Svensson startede sin fodboldkarriere i FC København og skiftede til Borussia Mönchengladbach i januar 2006, før turen gik videre til Mainz året efter.

Mainz ligger nummer 17 i Bundesligaen og kæmper for at undgå nedrykning. Holdet har blot skrabet seks point sammen i 14 kampe.

Søndag var holdet på vej mod en gedigen overraskelse ude mod mægtige Bayern München. Mainz var foran 2-0 efter første halvleg, men gik fra banen med et nederlag på 2-5, da opgøret blev fløjtet af.