Mahomes vinder imødeset quarterbackdyst i NFL

Natten til tirsdag stod stjernerne over for hinanden i en direkte duel, og Mahomes fra Kansas City Chiefs slap bedst ud af mødet i amerikansk fodbold.

Patrick Mahomes og Lamar Jackson betragtes som to af de bedste i rollen som quarterback i NFL.

I sejren på 34-20 over Baltimore Ravens leverede Mahomes fire kast, der førte til touchdown, og han løb også selv ned og scorede et touchdown.

Med sejren har Super Bowl-mestrene fra Kansas City Chiefs vundet holdets første tre kampe i sæsonen.

En ustyrlig Mahomes lykkedes med 31 af 42 kast, som samlet gav holdet 385 yards på den konto.

Til sammenligning blev Lamar Jackson holdt nede på blot 15 succesfulde kast ud af 28 og blot 97 yards og et enkelt touchdown i hele kampen.

Selv om Lamar Jackson også løb 83 yards med bolden, er præstationen en af de dårligste i hans tid som starter hos Baltimore Ravens.

Gennem hele kampen var Mahomes et skridt eller to foran Baltimore Ravens-forsvaret.

- De giver ikke den fyr så mange penge uden grund. Mahomes leverede bare spil efter spil. Du er nødt til at give ham respekt, siger Calais Campbell, en af Ravens defensive spillere, ifølge AFP.

Nederlaget brød også en stime på 14 Baltimore-sejre i træk i NFL-grundspillet, når man tæller sidste sæson med. I denne sæson havde Baltimore åbnet med to sejre.

- Det gode ved at møde et hold, som er stærke på alle parametre, er, at vi kan se, hvor vi er svage.

- Jeg er sikker på, at vi vender stærkt tilbage. Vi vil gerne møde dem igen, lyder det fra Campbell.