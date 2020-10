Mahomes hviler kastearmen i NFL-sejr over Buffalo Bills

Kansas City Chiefs kom dog hurtigt tilbage på vindersporet natten til tirsdag dansk tid, da det blev til en sejr på 26-17 over Buffalo Bills.

Super Bowl-mestrene fra Kansas City Chiefs indkasserede sæsonens første nederlag i NFL, da holdet for lidt over en uge siden tabte 32-40 til Las Vegas Raiders i femte spillerunde.

Quarterbacken Patrick Mahomes justerede på taktikken sammen med resten af holdet, da Buffalo Bills-forsvaret lå dybt for at dække op for kast.

- Da vi først så, hvor dybt deres linebackers, safeties og corners placerede sig, vidste vi, at vi skulle løbe med bolden.

- Så det blev vi ved med, og hvis andre hold spiller sådan mod os, så vil man se os løbe med bolden. Vi har folkene til at gøre det, siger Mahomes ifølge AFP.

Buffalo Bills' taktik betød, at Kansas City Chiefs-rookien Clyde Edwards-Helaire fik lov til at løbe med bolden 26 gange i løbet af kampen. Det blev til 161 yards for Kansas City Chiefs' hurtige running back.

Mahomes bidrog også til sejren med to kast, der førte til touchdown i første halvleg. Begge gange blev bolden grebet af formstærke Travis Kelce.

Kansas City har vundet fem kampe og tabt en enkelt i starten af denne NFL-sæson.

Buffalo Bills vandt holdets første fire kampe i sæsonen, men har nu tabt to opgør i træk.