Maguire og United får oprejsning med storsejr i Newcastle

Det var sæsonens anden sejr for United, der nu ligger på Premier Leagues 15.-plads med seks point efter fire kampe. Newcastle ligger nummer ti med syv point efter fem kampe i sæsonen.

Uniteds sejr kom, efter at holdet i seneste spillerunde blev ydmyget af Tottenham, der vandt med med 6-1 på Uniteds hjemmebane.

Derfor håbede gæsterne også på oprejsning i lørdagens kamp i Newcastle.

Den norske manager Ole Gunnar Solskjær havde lavet fem ændringer i startopstillingen i forhold til Tottenham-kampen.

Midtbaneduoen med Paul Pogba og Nemanja Matic var blandt andet bænket til fordel for Scott McTominay og Fred.

Det begyndte dog på den værst tænkelige måde for lørdagens United-hold.

Efter to minutter kombinerede Newcastle sig fint frem på banen og sendte et indlæg ind mod feltet. Afleveringen blev ramt af Uniteds venstreback, Luke Shaw, og sejlede ind bag målmand David de Gea, der blev fanget i ubalance.

United svarede godt igen på Newcastles mål og fik lagt et pres ned mod hjemmeholdet. Efter godt 20 minutters spil kom udligningen også.

Målscoreren var den United-spiller, der måske mest af alle havde brug for en lille smule oprejsning. Det var nemlig anfører Harry Maguire, der steg op og headede et hjørnespark i mål til 1-1.

Scoringen kom efter en turbulent periode for den 27-årige forsvarer.

Han spillede en skidt kamp i Uniteds nederlag til Tottenham, og onsdag blev han udvist efter blot en halv time i Englands kamp mod Danmark. Derudover var han i august involveret i et slagsmål på den græske ø Mykonos.

I anden halvleg blev United efter VAR-gennemsyn tildelt et straffespark, efter at Marcus Rashford blev nedlagt i Newcastle-feltet.

Den normalt så sikre straffesparksskytte Bruno Fernandes svigtede dog fra pletten og brændte dermed for første gang et straffespark for United. Forinden havde han scoret på ti ud af ti forsøg.

Længe så det ud til, at det brændte forsøg skulle koste point for United.

I det 85. minut blev selv samme Fernandes dog spillet fri af Marcus Rashford, og portugiseren sendte flot bolden op i målhjørnet.

I de afsluttende minutter sikrede Aaron Wan-Bissaka og Marcus Rashford den overbevisende sejr med scoringer til 3-1 og 4-1.