Magnussens nakkemuskler på overarbejde i tætpakket sæson

På søndag skal feltet i aktion for tredje weekend i træk, når det ungarske grandprix bliver kørt uden for Budapest.

Formel 1-sæsonen blev for nylig skudt i gang efter coronakrisen med et tætpakket program.

Kevin Magnussen (Haas) nyder, at han i øjeblikket får mulighed for at køre hver eneste uge.

- Jeg synes kun, at det er positivt. Jeg har kun gode ting at sige om det.

- Det er klart, at det ville være stressende, hvis vi kørte grandprix tre uger i træk hver gang fra marts til december.

- Men det er kun godt at køre så meget som muligt i den her situation, hvor første halvdel af sæsonen er blevet aflyst, siger danskeren til Haas-holdets hjemmeside.

I en normal Formel 1-sæson er de fleste grandprixer typisk placeret med to-tre ugers mellemrum.

Denne sæson stiller derfor andre fysiske krav til kørerne, hvilket Magnussen også kan mærke.

- Det er en god ting, at man bliver virkelig fit. Vi kører hele tiden, hver uge, og ens nakke bliver virkelig stærk.

- Vi bliver vænnet til at køre i bilen, hvilket vi normalt ikke har mulighed for. I stedet holder vi en god form med træning i motionscentret, siger danskeren.

I fem hidtidige forsøg på Hungaroring har Magnussen blot hentet et enkelt point i Formel 1. Alligevel tror han på sine muligheder i weekenden.

- Det betyder intet for mig, hvad der er sket tidligere. Om det er gået godt eller ej.

- Der er altid mulighed for at få et godt resultat uanset hvad. Jeg føler ikke, at jeg har en speciel svaghed i forhold til at køre i Ungarn, siger danskeren.

Det er ikke lykkedes Kevin Magnussen at hente VM-point i sæsonens to første grandprixer.

Finske Valtteri Bottas (Mercedes) topper VM-stillingen med 43 point.

Denne uge byder på to træninger fredag. Lørdag køres endnu en træning, før der er kvalifikation. Det ungarske grandprix afvikles søndag.