Magnussen vil ikke knæle: Støtter ikke en politisk organisation

Kevin Magnussen har tidligere været blandt de kørere, der før løbene knælede, men det stoppede den danske Haas-kører med i søndags. Her var han en af i alt otte, der stod op.

- I forhold til at stå op eller knæle vil jeg være sikker på, at jeg støtter budskabet om at stoppe racisme. Jeg vil gerne støtte den bevægelse, men ikke nogen for form politisk organisation, som jeg mener, Black Lives Matter-bevægelsen er, siger Magnussen torsdag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Jeg vil gerne distancere mig selv fra det (Black Live Matter-bevægelsen, red.) og fortsætte med at støtte kampen mod racisme og det budskab, som jeg synes, det er godt, at Formel 1 og alle kørerne også støtter.

Lewis Hamilton har ført an i kørernes stilfærdige protester mod racisme. Den forsvarende verdensmester er den eneste sorte kører i Formel 1.

Sæsonens femte løb køres søndag. Det finder ligesom sidste weekends grandprix sted på Silverstone.