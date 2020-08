Magnussen udgår igen på Silverstone

Dermed er Magnussen nu udgået i tre af sæsonens fem løb. Søndagens exit kom med syv omgange tilbage med danskeren på løbets sidsteplads og uden håb om avancement.

Magnussens Haas-holdkammerat, Romain Grosjean, havde en lidt bedre dag og blev nummer 16.

Red Bulls Max Verstappen tog sejren foran de to Mercedes-kørere Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, der blev henholdsvis to og tre.

Søndagens grandprix startede optimistisk for Magnussen.

Han var som vanligt hurtigt på speederen, da starten gik, og hoppede hurtigt fire pladser frem og var nummer 13, inden Daniil Kvyat efter et par omgange forviste Magnussen til 14.-pladsen.

Men efter den første runde af pitstop røg han tilbage i feltet, og så begyndte det at ligne en lang dag på den engelske asfalt. Magnussen måtte i pit igen på 22. omgang, hvilket efterlod ham sidst med et godt stykke op til nummer 19, holdkammerat Romain Grosjean.

Her forblev Magnussen længe. Danskeren kunne slet ikke finde nok fart til at bevæge sig længere frem i feltet. Undervejs fik han en straf på fem sekunder efter at have forårsaget en farlig situation, hvilket blot gjorde håbet om avancement endnu mindre.

Kort før slutningen valgte han så at køre bilen i garagen.

I front startede Valtteri Bottas og Lewis Hamilton på de forreste pladser. Men der gik ikke længe, før Max Verstappen begyndte at presse de to Mercedes-biler.

Hollænderen havde ganske enkelt mere fart i dækkene. Efter at alle tre havde været i pit første gang, lå Verstappen forrest. Her blev han helt til mål med undtagelse af en kort periode i forbindelse med anden runde af pitstop.

Det er Red Bull-kørerens første sejr i sæsonen. Den sender Verstappen op på andenpladsen i VM-stillingen med 77 point, 30 færre end Hamilton i toppen. Bottas ligger nummer tre med 73 point.

Kevin Magnussen har et enkelt point på kontoen.