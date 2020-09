Magnussen udgår i dramatisk Monza-løb med debutvinder

Det var angiveligt en motorfejl på Haas-raceren, som gjorde, at danskeren måtte trille bilen ind i græsrabatten og udgå.

Den danske racerkører Kevin Magnussen nåede kun 20 omgange af et dramatisk Formel 1-grandprix på Monza søndag, som fik en sensationel vinder.

Dermed blev han kun en parentes i sæsonens mest dramatiske løb, der efter afgørende tidsstraf, et kæmpe crash og en genstart knap midtvejs endte med en højst overraskende sejr til AlphaTauris Pierre Gasly.

Den 24-årige franskmand, der i sidste sæson blev degraderet fra Red Bull til AlphaTauri, udnyttede et kæmpe kaos med straf til Lewis Hamilton til at levere en vaskeægte sensation.

Podiet blev også noget usædvanligt, da McLarens Carlos Sainz blev nummer to og Racing Points Lance Stroll treer, mens Mercedes' Hamilton og Valtteri Bottas blev henholdsvis nummer syv og fem.

Magnussen fik en katastrofal indledning på løbet, da han allerede i starten var i kontakt med en anden kører og fik ødelagt frontvingen.

Det sendte danskeren i pit med det samme og agterud i forhold til resten af feltet.

Der lå han og kørte helt for sig selv, og selv om han kørte udmærkede omgangstider, var pointene for længst væk.

På omgang 20 var det så endegyldigt slut, da Haas-raceren satte ud.

Danskerens exit udløste til gengæld et stort drama i løbet, da han holdt så tæt på pitten, at bilen skulle skubbes til garagen. Derfor blinkede det røde kryds ved pitlane, så bilerne ikke måtte køre ind.

Det overså to kørere, blandt andre førende Lewis Hamilton, og det kostede en stop and go-straf plus ti ekstra strafsekunder og rystede posen gevaldigt i forhold til placeringerne.

Dramaet holdt sig dog ikke til at ramme placeringerne. Ferraris frygtelige sæson blev understreget med en dramatisk afkørsel.

Inden da havde Sebastian Vettels svigtende bremser sendt tyskerens røde Ferrari gennem et par chikaner og ud af løbet.

Det var dog intet sammenlignet med teamkammerat Charles Leclercs exit i løbet. Med over 250 kilometer i timen mistede han herredømmet over sin røde racer og hamrede ind i barrieren.

Det skete dog på et sted med en tyk dækbarriere, som forhindrede, at Leclerc kom slemt til skade. Han kunne gå, faktisk løbe, fra ulykkesstedet, men løbet blev stoppet midlertidigt med et rødt flag på 27. omgang.

Barrieren skulle genskabes i tilfælde af lignende ulykker samme sted.

Løbet blev genstartet, Hamilton tog sin straf og endte langt tilbage uden chancen for at vinde. Imens forsvarede Gasly på flotteste vis sin føring, selv om Carlos Sainz kom tæt på til sidst.

I VM-stillingen er Hamilton stadig klart i front, mens Bottas nu er toer foran Max Verstappen (Red Bull), som udgik søndag.