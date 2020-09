Magnussen udgår efter påkørsel i Hamilton-triumf

Kevin Magnussen (Haas) udgik for andet løb i træk i Formel 1, da danskeren blev påkørt på syvende omgang i grandprixet i Toscana og måtte se sin racer tage alvorligt skade. Danskeren blev set hoppe ud af sin racer uden at se ud til at have lidt alvorlig fysisk skade.

Foto: James Moy/Ritzau Scanpix