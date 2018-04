Magnussen starter som nummer seks i Bahrain

Danskeren bliver dog rykket frem til sjettepladsen, da Lewis Hamilton (Mercedes) bliver rykket fem pladser tilbage, efter at teamet blev nødt til at skifte gearkasse på Hamiltons bil.

Dermed må Hamilton bytte fjerdepladsen ud med en niendeplads, når det gør løs søndag.

Magnussen kørte den 5412 meter lange bane i Bahrain i tiden 1 minut og 29,358 sekunder.

Sebastian Vettel (Ferrari) var hurtigste mand og starter i pole position.

Magnussen var skarp fra start, hvor han allerede i første kvalifikationsrunde (Q1) satte særdeles hurtige tider. Her kørte han syvendehurtigst, men var særdeles tæt på Daniel Ricciardo (Red Bull).

Samtidig havde danskeren langt ned til Carlos Sainz (Renault) på ottendepladsen.

I anden kvalifikationsrunde (Q2) satte Magnussen endnu en gang syvendebedste tid. Han forbedrede sig i forhold til Q1 og kom under halvandet minut.

Magnussen var ligesom i Australiens grandprix hurtigere end teamkollegaen Romain Grosjean.

Q1 blev endestationen for Grosjean, og han måtte affinde sig med en 16.-plads i kvalifikationen.

I forrige weekends grandprix i Australiens imponerede begge Haas-biler, da Magnussen startede som femmer og Grosjean som sekser. Begge biler endte dog med at udgå med hjul, der ikke sad ordentligt fast.

Inden da fik bilerne dog vist imponerende hurtighed.

Præstationerne i Australien og op til sæsonstarten fik dog teamcheferne i Force India og McLaren til at rette en kritik af de to Haas-biler, som ifølge Force India og McLaren minder for meget om Ferraris biler fra sidste sæson.

De kræver derfor, at Den Internationale Motorsportsunion (FIA) undersøger, om samarbejdet mellem Haas og Ferrari er for tæt, da der er regler for, hvor mange dele på bilerne som skal være produceret af holdene selv.

Søndagens grandprix starter 17.10 dansk tid