Magnussen starter sidst: Svært at have høje forventninger

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) sluttede lørdag sidst i kvalifikationen til søndagens grandprix i Toscana.

Før løbet på Mugello-banen er det svært at finde den store optimisme frem, erkender Formel 1-danskeren.

- Vi blev meget overraskede over, at vi ikke var så konkurrencedygtige, som vi troede, så det er svært at have alt for høje forventninger til løbet. Men som altid gør vi vores bedste for at gøre det bedre i løbet, siger han ifølge Haas-teamets hjemmeside.

Magnussen havde egentlig en god fornemmelse, da han kørte i mål. Derfor er det værst tænkelige resultat en skuffelse.

- Det føltes ikke så skidt. Bilen er blevet bedre og bedre hele weekenden. Da jeg kørte den sidste omgang, troede jeg, at det ville gå okay.

Den 27-årige dansker forklarer, at der var en del grus og støv i luften, efter at en af Williams-bilerne var kørt i gruset. Hans analyse er, at det kan have kostet lidt tid, fordi han skulle justere sin kørsel.

- Det betød, at jeg endte allersidst, fordi det er så tæt her. Det var en smule uheldigt, men det føltes langt bedre, end det gik, for at være helt ærlig, siger Kevin Magnussen.

Tredje frie træning på Mugello-banen gav ellers løfter om en lidt bedre Haas-weekend, end teamet har været vant til i en svær sæson.

Franskmanden Romain Grosjean sluttede med tiendehurtigste tid, mens Magnussen blev nummer 15. Men i kvalifikationen var det kun Grosjean, der nåede videre fra første kvalifikationsrunde. Han sluttede på 15.-pladsen.

- Efter en god tredje træning håbede vi på mere i kvalifikationen. I det mindste fik vi en bil med i Q2 (anden kvalifikationsrunde, red.). Det er det bedste, vi kan opnå i øjeblikket, siger Haas-teamchef Günther Steiner.