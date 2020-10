Magnussen starter langt tilbage på Imola

Det var en smule dårligere end teamkollegaen Romain Grosjean, der også måtte se sig elimineret i første runde. Franskmandens tid rakte til en startposition som nummer 16.

Som så ofte før er der Mercedes-racere i forreste række, når det bliver alvor søndag. Men for en gangs skyld er det ikke Lewis Hamilton, som har bedste startposition.

Briten blev slået af sin finske teamkollega Valtteri Bottas, der var 0,097 sekunder hurtigere og sikrede sig karrierens 15. pole position.

Magnussen balancerede længe på kanten af avancement til Q2, men blev distanceret mod slutningen. Danskeren satsede alt i et sidste forsøg på at forbedre tiden, men endte med at skride ud i et sving.

Der havde været dårlige tegn allerede under træningen tidligere på dagen, hvor kun én kører var langsommere end Magnussen.

Formel 1-weekenden er danskerens første møde med den italienske racerbane, der for nylig lagde asfalt til VM i landevejscykling.

Imola, der er mest kendt for at være banen, hvor Ayrton Senna mistede livet i 1994, har ikke været vært for et Formel 1-grandprix siden 2006.