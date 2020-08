Magnussen starter i den tunge ende på Silverstone

Kevin Magnussen var på forhånd ikke spået de store chancer i kvalifikationen, da Silverstone er en højhastighedsbane.

Netop farten er i øjeblikket et problem for Haas-racerne, der begge udgik efter Q1, hvor kørerne med de fem dårligste tider pilles ud.

Danskerens holdkammerat, Romain Grosjean, var et halvt sekund langsommere end Magnussen. Franskmanden endte kvalifikationen som nummer 19.

Begge Haas-kørere bliver dog rykket en enkelt plads op på startlisten søndag. Årsagen er, at Daniil Kvyat (AlphaTauri) er blevet tildelt en straf på fem placeringer, da han har skiftet gearkasse i utide.

Lørdagens kørsel var endnu en magtdemonstration fra Mercedes, der foreløbig har domineret 2020-sæsonen.

Den regerende verdensmester Lewis Hamilton satte hurtigste tid og indleder søndagens grandprix i pole position, mens Valtteri Bottas indtager næstbedste startposition.

Hamilton var dog ude på lidt af en rutsjetur, da hans bil spinnede rundt under kvalifikationen, der måtte afbrydes i flere minutter.

Ingen kunne alligevel røre de to Mercedes-kørere. Tættest på var Red Bull-køreren Max Verstappen, der dog var mere end et sekund langsommere end de to Mercedes-biler.

I VM-stillingen fører Hamilton an med 63 point foran Bottas med 58 point. Kevin Magnussen har et enkelt point.

Lewis Hamilton har i denne sæson mulighed for at vinde VM-titlen i Formel 1 for syvende gang og dermed matche legenden Michael Schumachers rekord.