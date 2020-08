Magnussen starter bagest: Jeg prøvede for hårdt

Farten så ud til at være der.

Men da det gjaldt, kørte Kevin Magnussen af banen, og så blev Q1 endnu en gang endestationen for den danske Formel 1-kører, da der lørdag blev kørt kvalifikation til Belgiens grandprix.

Ikke nok med at Magnussen ikke klarede sig videre i kvalifikationen. Han starter bagest søndag efter at være endt med dårligste tid.

Det så ellers ud til, at danskeren i slutningen af Q1 var på vej til at sætte en tid, der kunne bringe ham videre til Q2.

- Set i bakspejlet skulle jeg nok bare have prøvet at køre en god omgang i stedet for en ekstremt god omgang og have taget den 17.-plads, siger Haas-køreren til Ekstra Bladet.

- Men jeg synes, der var en mulighed for at komme helt op. Jeg prøvede bare for hårdt og kørte af.

Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, starter som nummer 17 søndag. Lewis Hamilton starter forrest for femte gang i sæsonen. Briten var overlegen og satte ny banerekord.