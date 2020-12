Magnussen slutter som 18'er i trist Formel 1-afslutning

Grandprixet blev vundet af Max Verstappen, der tog sin anden sæsonsejr i Red Bull-raceren foran de to Mercedes-kørere Valtteri Bottas og Lewis Hamilton.

Med andenpladsen i løbet sikrede Bottas sig også den samlede andenplads efter Hamilton, som for længst har vundet sit syvende Formel 1-mesterskab. Verstappen slutter som samlet treer.

Magnussen måtte nøjes med enkelt point i alt i sin sidste Formel 1-sæson, der langtfra har formet sig, som han og Haas-teamet havde håbet.

Heller ikke i søndagens løb kunne de to Haas-biler gøre sig gældende, selv om danskeren som så ofte før leverede en god start.

Magnussen var placeret i bageste startrække som straf for at have udskiftet en komponent i motoren, men kørte sig på første omgang op på 17.-pladsen.

Han blev dog snart distanceret af Sergio Perez i den hurtigere Racing Point-racer, men kort efter måtte mexicaneren udgå, og dermed havde Magnussen et problem mindre at bøvle med.

Danskeren havde dog også rigeligt at se til med at holde fart i sit køretøj, der på ny viste sig som et at feltets langsomste.

Heller ikke i den mere festlige ende af feltet var der meget drama i opgøret mellem de bedste. Max Verstappen indledte løbet i pole position og gav ikke slip på førstepladsen.

Også rækkefølgen på forfølgerne forblev den samme, som ved løbets start: Valtteri Bottas forblev foran Lewis Hamilton, og det var kun uheld, der eventuelt kunne rive løbet ud af stillingskrigen.

Men ingen sorte katte løb over vejen, så Verstappen kunne efter 55 omgange drøne over målstregen i triumf.

For Magnussen kommer næste sæson til at foregå i den amerikanske Imsa-serie, hvor han skal køre for holdet Chip Ganassi Racing.